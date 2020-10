Vite al Limite. Holly Hager, 298 kg. Il cibo come cura del dolore

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Holly Hager

Protagonista della quinta puntata della settima stagione di Vite al Limite è Holly Hager. Quando si rivolge alla popolare trasmissione tv ha 38 anni e pesa 298 kg.

Disperata per le sue condizioni fisiche, la donna non è nuova ad importanti misure per perdere massa corporea. Subito dopo la fine del suo matrimonio, decise che era giunta l’ora di cambiare vita. Si sottopose ad un intervento chirurgico per la restrizione dello stomaco. Il primo anno effettivamente ottenne dei risultati soddisfacenti ma subito dopo tornò alle sue malsane abitudini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Now MD (@younannowzaradan) in data: 9 Ott 2020 alle ore 2:10 PDT

Il rapporto controverso con il cibo è stato causato da traumi molto significativi. Cresciuta i una famiglia piena di problemi, all’età di 16 anni è stata aggredita sessualmente, evento che l’ha costretta a mangiare senza sosta per trovare conforto.

E’ partita dalla sua città, Ellijay, in Georgia, alla volta di Houston (Texas) per farsi visitare dal famoso chirurgo bariatrico Nowzaradan. Ha dovuto faticare per adattarsi al regime dietetico imposto dal medico, povero di grassi e carboidrati. Dopo i primi traguardi raggiunti con la sua forza di volontà, ha avuto il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Ha perso in totale 108 kg, arrivando al peso di 190 kg.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Visualizza questo post su Instagram 40 pounds lost so far!!!! Un post condiviso da Holly Hager (@hollyhs_photography) in data: 25 Ott 2017 alle ore 4:24 PDT

Non è molto attiva sui suoi canali social, tuttavia si sa che ha continuato il suo percorso verso la salute e adesso è una donna più felice e sana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter