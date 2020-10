Federica Pellegrini nel suo letto con due amici davvero speciali. Baci e coccole – FOTO

Coccole mattutine per la campionessa di nuoto in “stile libero”, Federica Pellegrini, in relax sul letto con due amici molto speciali

Determinazione e aggressività per la campionessa di nuoto “stile libero”, Federica Pellegrini. La sua fama è nota in particolar modo per la semplicità e l’intraprendenza, con le quali si è garantita un posto tra le leggende del mondo sportivo.

Ciò che l’ha resa tale è sicuramente il fantastico mondo dello sport acquatico e in modo particolare della piscina, nella quale ha costruito un futuro all’altezza della situazione, arrivando a raggiungere traguardi impensabili. Tra questi spicca naturalmente il primato, ancora in carica di nuotatrice nazionale più repentina nei 200 metri e addirittura europea nei 400.

Già da un pò di tempo a questa parte, Federica, “insaziabile” della sua avvenenza a livello mondiale ha aperto un profilo perosnale Instagram, dove di tanto in tanto si esprime in citazioni fotografiche che riguardano il compagno e la vita dentro casa.

Federica Pellegrini, record di carezze ai suoi amici speciali: “Che m…..a guaddi”

La sua abitazione è il luogo della perdizione dei “peccati” che gli amanti della nuotatrice non sono abituati a vedere durante il percorso di corsia in acqua. Tra abiti glamour e look “maleducati”, Federica ha riscoperto la sua femminilità in ambito privacy e ora non vuol proprio sentir di abbandonarla al caso.

Nell’ultima foto del social più cliccato di sempre dai follower, Federica Pellegrini ha messo alla luce un altro rapporto di fortissima intimità, al di fuori del suo uomo. Si tratta di due cuccioli di cane, di famiglia, accarezzati ed elogiati con coccole e baci sensuali, mentre Federica si gode un momento di totale relax, sul letto di casa.

Si tratta di due bulldog francesi che popolano quotidianamente gli scatti casalinghi di “mamma” Federica. Due bodyguard che la campionessa adora e che mai penserebbe di abbandonarli.

Fioccano anche i commenti positivi, sull’iniziativa d'”amore” di Federica:“Che belli!😍; Sono bellissimi anche io ho una bulletta è affettuosissima 😍; Meraviglia 🥰; adorabili”. Per la simpaticissima sportiva di Mirano, dunque un altro tripudio di likes, ben 4.482, in attesa di un nuovo record in tv.



