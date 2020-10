Aggredisce il gatto e lo pubblica su TikTok, il video shock che ha sconvolto tutti

Un video cruento, una violenza gratuita verso un felino che diventa protagonista di un video terrificante su TikTok.

Casoria, Napoli. Un’azione gravissima compiuta da un gruppo di adolescenti. I ragazzi, presi dalla moda dei TikTok – l’applicazione in voga tra i giovanissimi – e desiderosi di qualche attimo di notorietà hanno compiuto un atto estremo: un gatto viene preso a calci più volte. Una violenza tale da portare il felino a fare un salto di alcuni metri. Mentre probabilmente gli amici lo riprendevano, il loro coetaneo pone in essere queste azioni violente. Dal video – poi rimosso da YouTube in quanto ritenuto contrario alla policy del sito più importante di condivisione video – il ragazzo si divertiva nel perpetrare queste condotte violente nei confronti del felino indifeso e che si trovava lì per caso. Il video è diventato virale sulla nota applicazione TikTok ma non ha avuto l’effetto che i protagonisti di questa triste vicenda speravano.

Aggredisce gatto per fama, la reazione dei concittadini

Ovviamente lo sgomento è arrivato nel Comune di residenza dei giovani. I cittadini invitano a denunciare, “Se lo riconoscete denunciatelo”. Un video che ha urtato fortemente la sensibilità della comunità di Casoria, una compaesana infatti ha dichiarato: “Se qualcuno lo riconosce, mi contatti o contatti la sua famiglia. Io lo denuncio perché per loro è divertimento, ma per me e quella povera bestia è dolore”. Stando alle dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, lo stesso avrebbe intrapreso una vera e propria azione mirata a scovare l’autore della violenza.

Non è la prima volta che un gatto subisce simili azioni. Solo qualche mese fa un migrante ha arrostito un gatto in strada per poi mangiarlo. Una scena terrificante.

