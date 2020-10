Londra, da sabato nuove restrizioni: vietato incontrarsi al chiuso

Nuova stretta a Londra: da sabato vietati incontri al chiuso e mezzi pubblici limitati. Si passa al livello due per il Covid

Nuove restrizioni su Londra. La metà del paese viene già inserita nel Livello 2. Pub e ristoranti sono stati colpiti da una nuova serie di rigide restrizioni nel tentativo di frenare la diffusione del virus nel paese. Ora Londra sarà soggetta alle restrizioni sul coronavirus di livello due a partire da sabato. A persone non conviventi sarà vietato incontrarsi al chiuso. Per quanto riguarda i settori, il 3,5 dei contagiati della settimana sembra tuttavia provenire da pub e ristoranti, segno che le restrizioni sono servite. I nuovi dati della Public Health England dicono che il settore dell’ospitalità è collegato a 40 focolai su 1.211 nell’ultima settimana.

Londra, si entra nella fase 2

In Inghilterra i focolai si verificano più frequentemente nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro, secondo gli ultimi dati. Il numero di casi più elevati continua a essere osservato tra le persone di età compresa tra 10 e 29 anni, con un tasso di 245,2 per 100.000 abitanti per la fascia di età 10-19 e 252,6 per 100.000 per quelli di età compresa tra 20 e 29 anni. Secondo il rapporto, i tassi di incidenza e positività sono rimasti più alti nel nord-ovest, nel nord-est e nello Yorkshire e Humber. I ricoveri ospedalieri sono stati anche i più alti nel nord-ovest dell’Inghilterra, con tassi più alti tra quelli di età superiore ai 75 anni. È importante, però, notare che i dati della Phe non comprendono tutti i focolai o infezioni, ma solo quelli segnalati. Ora milioni di persone in più a Londra e in tutta l’Inghilterra dovranno affrontare restrizioni più severe per il coronavirus da sabato.

La capitale, insieme a Essex, Elmbridge, Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash e Chesterfield passerà al secondo livello di misure, compreso il divieto di incontri tra le famiglie al chiuso, inclusi pub e ristoranti.

