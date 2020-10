Elisabetta Canalis, selfie dolcissimo | mamma STREPITOSA – FOTO

Elisabetta Canalis, su Instagram, pubblica un dolcissimo selfie con la figlia Skyler Eva: una mamma strepitosa!

Elisabetta Canalis, come evidenziato dai numerosi scatti social che la ritraggono assieme alla sua famiglia, è una mamma dolcissima. Nell’ultimo selfie apparso su Instagram, la modella tiene stretta a sé la figlia Skyler Eva, di 5 anni, avuta dal chirurgo italo-americano Brian Perri. Struccata, semplice, e con i capelli raccolti, Elisabetta ci appare più bella e radiosa che mai!

Elisabetta Canalis: i retroscena della relazione con Reginaldo

Recentemente, la bella showgirl italiana è stata al centro del gossip per via di una precedente relazione: quella col calciatore brasiliano Reginaldo. Oggi, quest’ultimo ha 37 anni e gioca in Serie C con il Catania, ma può vantare di ben 5 stagioni in Serie A, trascorse indossando diverse maglie. Tuttavia, a detta del campione, sarebbero potute essere molte di più, se solo non avesse conosciuto Elisabetta.

Reginaldo ha raccontato la loro storia ai microfoni di “ItaSportPress“: il calciatore parla di 7 mesi di folle amore, vissuti intensamente, che tuttavia avrebbero condizionato la sua carriera per sempre. Stando alle sue dichiarazioni, i due si conobbero ad una festa di compleanno: “Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei, e subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stata Elisabetta a lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo“.

Nonostante, quindi, il bellissimo ricordo della modella, Reginaldo ha anche dichiarato che questa love-story si sarebbe rivelata dannosa per la sua immagine da calciatore. Il brasiliano, infatti, rimpiange il fatto che tutti lo ricordino come “il fidanzato di Elisabetta“, e non per le proprie qualità sportive. “Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente, perché molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita” – queste le parole con cui Reginaldo ha descritto la relazione.

Insomma, la bellissima Elisabetta, oltre ad aver fatto perdere la testa a parecchi calciatori, sarebbe addirittura riuscita ad oscurarli con la propria immagine pubblica.

