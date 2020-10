Baby K tutta scoperta, la cantante con il suo fisico scioglie i fan-FOTO

Baby K con un abito che copre davvero poco e i suoi capelli lunghi e biondi, incanta tutto il web

La cantante Baby K indossa un abito molto moderno con fantasia mista, è cortissimo e fa intravedere le belle gambe e ha solo una spallina. Davvero stupenda Baby K e diffonde un messaggio importante che scrive nella didascalia: “Fai che parlino di te per dei buoni motivi, non per quelli sbagliati”.

La cantante pare avere le idee chiare, vuole che si parli di lei ma nel modo giusto e positivo, per lei non val la regola “male o bene l’importante è che se parli”, e questo è ammirevole. I personaggi dello spettacolo hanno il dovere di dare l’esempio ai giovani che li ascoltano e li guardano, e che inevitabilmente li prendono come modelli di riferimento. Baby K quindi vuole essere un modello giusto per i ragazzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Naike Rivelli e mamma Ornella, la FOTO che commuove il web

Baby K un modello di riferimento e il buon esempio che vuole dare

La cantante vuole essere un buon esempio per chi la ascolta e guarda. Nelle stories IG recenti ha scritto “Indossate la mascherina”, un messaggio importante che mai come ora è fondamentale condividere. La pandemia non vuole lasciare la presa e anche se il periodo estivo ci ha dato una tregua, ora i casi aumentano di nuovo e siccome una cura ancora non c’è è davvero importante seguire le indicazioni.

Il Ministero della salute e il nostro Presidente del Consiglio ci invitano ad utilizzare sempre la mascherina in ogni momento in cui ci troviamo fuori di casa. Baby K vuole ricordare questo messaggio e invogliare i giovani che sono quelli più difficili da controllare, a seguire le regole per il loro bene e per quello delle persone che amano. La cantante solleva anche il problema del razzismo e si batte per questa causa che le sta a cuore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sapevate che Benedetta Rossi ha un agriturismo? Vediamo alcune FOTO e dove si trova

Visualizza questo post su Instagram Occhi piccoli, cuore grande 🧍🏼‍♀️❤️ #haveablessedday Un post condiviso da Baby K (@babykmusic) in data: 7 Ott 2020 alle ore 4:46 PDT

Un’altro grande esempio da seguire, il razzismo è inconcepibile dice Baby K. Lei che è cresciuta nella periferia di Londra dove c’erano tutte le etnie possibili e immaginabili. La cantante ribadisce che non può esistere il razzismo nel 2020 e come società dobbiamo tutti contribuire all’abbattimento delle discriminazioni qualsiasi esse siano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.