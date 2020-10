Campania, De Luca chiude le scuole: lo stop è fino al 30 ottobre

Il governatore della Campania, analizzando la curva dei contagi, ha preso la sua decisione: scuole chiuse fino al 30 ottobre

Annullate le lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie della Campania, almeno fino al 30 ottobre: è quanto deciso dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale, proprio in queste ore, starebbe firmando l’ordinanza. Sospese anche le attività didattiche universitarie, fatta accezione per le matricole.

La Regione ha anticipato una sintesi dei provvedimenti presi: nelle ultime ore, è stata superata la soglia degli 800 nuovi positivi, considerata come il limite dopo il quale “chiudere tutto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.