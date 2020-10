Cristina Chiabotto è uno spettacolo in viola, sorridente con i suoi lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri

Visualizza questo post su Instagram Con il sorriso ogni cosa cambia colore. 🤍🤎💗 Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 14 Ott 2020 alle ore 5:38 PDT

L’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto condivide su Instagram una foto in cui appare meravigliosa con un maglioncino viola il rossetto che risalta il suo viso. Nella didascalia scrive un messaggio positivo: “Con il sorriso ogni cosa cambia colore”. Gli utenti commentano con adorazione, scrivono: “La Miss Italia più bella in assoluto”, “Più bella cosa non c’è” e ancora “Questo prugna effettivamente ti dona”. La Chiabotto è stata una delle Miss più amate della storia, sarà per la sua solarità e la sua semplicità che incanta tutti.

La bellissima sorpresa che la Chiabotto ha organizzato per l’anniversario di matrimonio

Il 21 settembre di un anno fa la Chiabotto si sposava con l’uomo della sua vita, Marco Roscio. Per festeggiare la ricorrenza e il primo anno di matrimonio, la Chabotto ha organizzato a suo marito una sorpresa davvero bellissima. Ha trasformato il loro matrimonio in un film, la modella spiega:”Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro matrimonio. Vi presento l’uscita del film Che sia una cosa sola (Tratto da una storia vera)”.

La Chiabotto ha pensato proprio a tutto, ha fatto stampare anche i biglietti del film con la data, e ha fatto posizionare dei palloncini bianchi in tutta la sala che ovviamente era vuota perché riservata solo a loro.

In tema anche le bibite e i pop corn che sono stati personalizzati con le iniziali dei due sposi. La sorpresa è stata organizzata al bellissimo cinema antico di Torino, Lux. Un’idea davvero romantica ed originale quella di Cristina Chiabotto, per celebrare la ricorrenza dell’anniversario di matrimonio. Lei stessa si è sentita soddisfatta e appagata.

