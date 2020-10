Giorgia la cantante ha postato un nuovo scatto molto dolce in cui è distesa sul lettino con i suoi gattini.

Giorgia Todrani è sicuramente una delle cantanti italiane più brave. La nativa di Roma ha pubblicato in questi anni più di 100 brani ed è conosciutissima anche al di fuori dei confini del nostro paese, realizzando vendite positive anche in Olanda, Regno Unito, Spagna, Francia e Stati Uniti. La romana riuscì a vincere ben quattro premi (Primo posto Big, Premio della Critica, Premio Autori e Premio Radio e TV) nell’edizione del Festival di Sanremo del 1995. Giorgia ha un grosso seguito su Instagram: il suo profilo vanta ben 657mila follower. La cantante, poco fa, ha messo in rete uno scatto molto dolce.

Giorgia distesa sul letto con i gattini, il dolcissimo scatto