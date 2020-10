Juliana Moreira: rossetto rosso, giacca verde e scollatura birichina – Foto

Juliana Moreira, che schianto su Instagram: rossetto rosso, taglio all’ultimo grido, giacca verde e scollatura birichina, foto.

Capelli corti e acconciati in modo morbido, rossetto rosso, giacca verde aperta con una scollatura birichina che lascia semplicemente intravedere il decolletè. Bellissima, solare e con una luca meravigliosa negli occhi, Juliana Moreira è sempre più bella e affascinante. “Mettiamo il rossetto vah. Un beijinho a tutti in questa giornata”, ha scritto Juliana che, oltre a fare la mamma e la moglie, è sempre impegnata in mille progetti.

La brasiliana continua così a farsi amare dai fans che continuano a seguirla con tantissimo affetto ammirando non solo la sua bellezza, ma anche la sua simpatia, ironia e la sua risata con cui ha conquistato il cuore degli italiani insieme alla sua bellezza.

“Il verde ti dona molto”, “Incantevole come sempre”, “Stupenda”, “Bellissima come sempre”, sono solo alcuni dei commenti che i followers sono soliti lasciarle.



