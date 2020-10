Morte Jole Santelli, dolore e sgomento dei colleghi: i messaggi strazianti – FOTO

Arrivano i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi per la morte del presidente della Calabria, Jole Santelli

Si è spenta all’età di 52 anni Jole Santelli, presidente della regione Calabria. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe avuto un malore e da anni stava combattendo la battaglia contro un grosso male. E’ morta la notte scorsa nella sua abitazione a Cosenza dove era appena tornata dopo avere avuto una giornata impegnativa per incontri politici. Mario Occhiuto, il sindaco di Cosenza, ha confermato la notizia della sua morte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Francesco Gabbani chiacchiera con Einstein nel nuovo singolo: “Si va al succo della questione”

Morte Jole Santelli, social pieni di messaggi dei colleghi

In queste ultime ore i social, Instagram Twitter e Facebook, sono pieni di messaggi di cordoglio e dispiacere da parte dei colleghi della deputata. “Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte – scrive il Premier Conte – Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. E poi ancora Salvini: “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. – scrive il segretario della Lega – La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. – continua – Buon viaggio cara Jole”. Un dolore che accomuna diversi partiti e leader, lo ribadisce anche Zingaretti nel suo messaggio: “La scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. – scrive su Facebook – Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. – un saluto ai suoi cari – Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei Democratici”. Anche Di Maio conferma quanto detto dal presidente della regione Lazio: “Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Calabria, ci rattrista profondamente. – scrive il leader pentastellato – La mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi l’ha sempre amata e la amerà per sempre”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragico incidente sull’autostrada: un morto e due feriti gravi

Berlusconi, il messaggio per la sua collega

Non tarda ad arrivare un messaggio da parte del presidente Forza Italia. Berlusconi e Santelli hanno lavorato a lungo insieme. “Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia”. Inizia così il commento del presidente di FI. “Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace – continua – “Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili, non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. – sottolinea il Presidente FI – Come pochi altri aveva saputo mettere nell’impegno politico generosità, intelligenza, cultura, aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla presidenza della sua Regione – spiega – Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava con passione, l’idea di un Mezzogiorno che ha in se stesso la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare all’Europa e al mondo”.

“Ai suoi cari, a tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata, amata voglio esprimere il mio cordoglio più sentito e più profondo. – conclude – Il loro dolore è anche il mio”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter