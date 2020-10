Beautiful, anticipazioni puntata 17 settembre: il gesto disperato

Beautiful, anticipazioni: Flo le prova proprio tutte per farsi perdonare dalla cugina Hope. La ragazza tenta un gesto disperato.

Le cose si mettono male per Flo e Shauna. Dopo che la Fulton ha rivelato a Liam e Wyatt che la piccola Phoebe un realtà è Beth (figlia di Hope e Liam, rapita dal dottor Buckingham), si è innescata una serie di reazioni a catena. Wyatt ha lasciato Flo per tornare tra le braccia di Sally, mentre Liam è corso da Hope per salvarla da un matrimonio non voluto con Thomas. I due si sono ricongiunti alla figlia Beth e sembrano adesso felici, anche se la vicenda li ha ovviamente segnati. Nel frattempo Brooke e Ridge chiedono vendetta per Hope.

Beautiful, anticipazioni: Flo le tenta tutte

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo arriverà fino ad intrufolarsi nello chalet di Hope pur di poterle chiedere scusa. La ragazza ha già parlato con Brooke e Ridge, ma lo stilista e sua moglie non sono stati affatto concilianti. Flo ha fatto una cosa orribile e deve pagare. Mentre la madre Shauna tenterà di difenderla a tutti i costi, la giovane Fulton proverà a parlare con sua cugina per spiegarle l’accaduto.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope non reagirà bene a questa evidente violazione della privacy. La ragazza è scossa e vuole lasciarsi il passato alle spalle. Non gli interessano le condanne: vuole solo dimenticare quel terribile periodo in cui è stata separata dalla sua unica figlia, arrivando addirittura a crederla morta.

