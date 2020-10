Beautiful, attrice annuncia la seconda gravidanza-FOTO

Nel cast di Beautiful un’amatissima attrice sta per diventare mamma per la seconda volta, lo annunci in un modo originale

L’attrice che interpreta uno dei ruoli più amati di Beautiful aspetta il secondo figlio dal compagno. Lei è Jacqueline Wood, l’attrice il cui ruolo è di Steffy Forrester rivale storica di Hope Logan per il cuore di Liam Spencer. In Italia con le puntate ora siamo arrivati al punto in cui Hope riabbraccia finalmente la sua bambina Beth, strappata però dalle braccia di Steffy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Barbara D’Urso | voglia di seduzione | lei si scopre tutta | FOTO

L’annuncio della seconda gravidanza di Jacqueline Wood è unico

L’attrice annuncia la seconda gravidanza con un famoso video tik tok che sta andando molto in voga sui social di recente. Quello in cui ci si presente davanti alla telecamera vestiti male con una tuta e poi tirando in alto uno stivale magicamente compare un outfit pazzesco. Solo che in questo video la sorpresa non è l’outfit con stivali sopra al ginocchio ricoperti di paiettes, ma è la pancia già molto grande di Jacqueline che annuncia così la sua seconda gravidanza.

Infatti lei è già mamma di un maschietto di neanche un anno. Il papà dei bambini è Elan Ruspoli, i due si sono sposati nel 2018 un anno dopo è nato Rise e ora la famiglia si allarga ancora. Nella didascalia l’attrice ironizza scrivendo “Once you pop, the fun don’t stop! Round 2”, sarebbe un detto per dire una volta che lo fai una volta non smetti più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Beautiful, famosa attrice incinta. L’incredibile FOTO fa il giro del web

Comunica anche le settimane precise della gravidanza che sono 23. E dunque una lieta notizia in un periodo nuovamente dominato dalla paura del coronavirus, che non sembra voler mollare la presa. Allora come si risponde a questo periodaccio? facendo bambini che portano gioia nella vita dei genitori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.