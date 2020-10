Maria Pia Calzone, dècollète e seno “monstre” in vista: gli auguri speciali – FOTO

Maria Pia Calzone, in arte Donna Imma della serie Gomorra ha pubblicato su Instagram una foto mozzafiato, insieme alla nipote: bellissime!

Maria Pia Calzone così come non l’avete mai vista prima! Su Instagram si “scatena” tutta la libidine dei follower con una foto in compagnia di una persona davvero speciale.

L’attrice napoletana ha sempre dimostrato a tutti un attaccamento particolare alla sua terra, le sue origini e le tradizioni di vita. Maria Pia ama alla “follia” condividere ogni attimo della sua vita, quando è a contatto con i paesaggi e il profumo della brezza marina che si respira nell’hinterland vesuviano.

Nell’ultimo mese, in attesa di un nuovo “drammatico” ruolo sul set cinematografico di “Gomorra”, Donna Imma si gode la vita a 360 gradi e ogni giorno trascorre molto tempo libero su Instagram. Una delle ultime visite del suo tour, iniziato nella ridente e marittima cittadina di Torre Annunziata, l’ha vista persino rafforzare i rapporti con i pescatori del luogo.

L’elevata considerazione della terra d’origine non collima con nessun’altra realtà del Belpaese, così come il valore della famiglia, al primo posto in assoluto, nell’ambito dei rapporti umani.

Maria Pia Calzone, fascino d’incanto agli occhi dei follower: foto di famiglia

All’indomani del primo tour di bellezza paesaggistica e in attesa della seconda tappa, previa lockdown, Maria Pia Calzone, l’attrice protagonista di Gomorra si è soffermata anche sui rapporti in famiglia.

Il suo nucleo familiare è sempre ai primi posti della scala gerarchica dei valori. Per lei è importante sicuramente non trascurare la bellezza interiore ed esteriore del proprio corpo, come espressione estetica dell'”Io”. Ma bisogna anche capire che senza un punto di riferimento, la vita non merita di essere vissuta.

E’ proprio questo il messaggio che Maria Pia ha voluto far trapelare, direttamente su Instagram, dove dapprima mette in risalto la sua immagine di donna splendida e “verace”, con un volto pulito e un outfit moderno e attillato. Ma soprattutto quel “panorama” mozzafiato del suo dècollète: un “assaggio” della dinamicità e della prosperosità del suo seno, monstre e luccicante per gli occhi di tanti follower al seguito di Donna Imma.

Infine un secondo ritratto che la vede felice e serena, in compagnia di sua nipote Alessandra, che omaggia in qualità di “dolcissima capuzzella pensante”, in occasione del suo compleanno: “Sono fiera di Te”

