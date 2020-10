Shaila Gatta in un mini abito rosa e anfibi, che bomba sexy-FOTO

Shaila Gatta condivide una foto estiva in una giornata piovosa a Milano, nello scatto indossa un mini vestito e anfibi

La bellla velina Shaila Gatta in un mini abito rosa che lascia intravedere le gambe e anfibi aggressivi. Una vera bomba sexy. Lei stessa nella didascalia scrive “Oggi piove a Milano e questa foto mi ricorda quando ancora c’era quella bella aria estiva, con il sole che ti riscalda la pelle e il cuore”. Di recente la velina ha condiviso uno video del backstage di Striscia la Notizia, dove lei e la sua collega preparano i balletti da presentare in puntata. Sono infatti tornate sul palco di Striscia dopo la pausa per l’emergenza covid e l’estate.

Shayla e Mikaela velina per la quarta edizione consecutiva

Le due veline che sono approdate nel programma di Antonio Ricci nel 2017, quest’anno sono nuovamente le protagoniste per la quarta volta. Questa riconferma era capitata solamente ad altre due coppie di veline prima di loro, quella formata da Federica Nargi e Costanza Caracciolo e Ludovica Frasca con Irene Cioni. Shaila e Mikaela prima di Striscia avevano già avuto entrambe qualche esperienza in televisione. Shaila in particolare ha partecipato ad Amici e poi è stata nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Mikaela invece ballava nel programma Zelig Circus, Dance Dance Dance e Facciamo che io ero.

Due ragazze diverse che ripropongono il concetto di bellezza in televisione, infatti Mikaela è la prima velina di colore mai salita sul palco di Striscia. E Shaila invece ha una corporatura molto più muscolosa di quella che solitamente eravamo abituati a vedere nelle veline del programma. Il canone era, la bionda e la mora bellissime con lineamenti fini e acqua e sapone, nessun tatuaggio e fisicità da modella.

Tuttavia c’è da dire che come qualità di ballo le veline passate arrancavano. Questa infatti la novità che ha reso lo stacchetto delle veline un momento di vero show, con due ballerina vere che fanno acrobazie e danzano generi diversi.

