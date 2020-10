Le castagne fanno ingrassare? Calorie, valori nutrizionali e controindicazioni

Frutto tipico dell’autunno e inverno, sono ricche di micronutrienti essenziali per la nostra salute anche se vanno consumate con moderazione

L’autunno è arrivato e con lui il primo freddo, quindi cosa c’è di meglio che scaldarsi con le castagne? Tipiche delle zone appenniniche e presenti in molte varietà, tra le quali spiccano quelle di Marradi, del Mugello Igp e i Marroni della Val di Susa Igp. Tuttavia, esiste un po’ di confusione attorno a questo alimento: cosa distingue le castagne dai marroni? Oppure contengono molte calorie e per questo fanno male?

La castagna è un alimento ricchissimo di nutrienti, tant’è che, fino a qualche decennio fa, rappresentava la base alimentare della gente di montagna e la pianta si era guadagnata l’appellativo di “albero del pane”, proprio per la sua grande importanza all’interno delle cucine di moltissime famiglie.

Le castagne sono i frutti del castagno, da non confondere con i semi dell’ippocastano, conosciuti come “castagne matte” e assolutamente non commestibili; si differenziano dai marroni, per la forma rotondeggiante e minuta, la buccia più spessa e il colore più chiaro.

Rispetto ad altri frutti sono molto meno ricche di acqua, ma presentano una buona percentuale di carboidrati, che le rendono un’alternativa al pane, alla pasta o alle farine adatta anche a chi soffre di celiachia poiché non contenenti glutine. Sono un frutto particolarmente calorico e per questo motivo andrebbero consumate con moderazione fuori pasto oppure sostituite ad altri alimenti nel pasto principale. Le castagne arrosto sono più caloriche rispetto a quelle bollite e la differenza sta nel contenuto di acqua maggiore nel caso delle bollite.

100 g Castagne arrostite : carboidrati 41,8 – proteine 3,7 – lipidi 24,4 (Kcal 193)

: carboidrati 41,8 – proteine 3,7 – lipidi 24,4 (Kcal 193) 100 g Castagne bollite: carboidrati 26,1 – proteine 2,5 – lipidi 1,3 (Kcal 120)

Quindi come detto hanno una buona quantità di carboidrati amidacei, ma al tempo stesso povero in grassi: 100 gr di castagne contengono solo 1,7 gr di grassi, di cui in parte polinsaturi appartenenti alla famiglia degli omega 3 e degli omega 6.

Castagne, proprietà nutritive e benefici per la salute