Covid-19 – il gruppo sanguigno che rischia meno degli altri

Uno studio condotto in Danimarca ha rivelato che i pazienti di gruppo sanguigno A e B avevano maggiormente bisogno di ventilazione artificiale rispetto ai pazienti di gruppo sanguigno 0.

Blood Advances ha pubblicato sul suo sito uno studio condotto dagli esperti dell’Odense University Hospital, dell’Università della Danimarca meridionale e dell’Università della British Columbia. Qui vengono messi a confronto i dati di 473mila danesi sottoposti al trattamento per la cura del Coronavirus. Il risultato ha rivelato che il numero di pazienti positivi con sangue di gruppo 0 sarebbe di molto inferiore rispetto a quelli con sangue di tipo A, B o AB.

Inoltre, in Canada, a Vancouver, hanno voluto analizzare i dati di 95 pazienti, ricoverati in condizioni critiche. Anche questa volta i risultati sembrerebbero andare a favore del gruppo sanguigno 0, ma anche B, visto che il virus pare si manifesti in forma più grave tra i pazienti di gruppi A e AB i quali restano ricoverati più a lungo in terapia intensiva; circa 13,5 giorni, mentre i pazienti con gruppo sanguigno 0 o B intorno ai nove.

Covid-19, non bisogna abbassare la guardia

Gli esperti ci tengono comunque a precisare di non prendere troppo sul serio queste informazioni. Servono ulteriori studi e conferme per poter verificare i risultati ottenuti da queste ricerche. Ricordano, inoltre, che le persone con gruppo sanguigno 0 potrebbero comunque contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 causa dell’età, dell’obesità o di altri fattori che potrebbero renderli persone a rischio.

La raccomandazione è dunque sempre quella di prestare attenzione, non sottovalutare la situazione. Rispettare le normative del distanziamento sociale, lavarsi sempre le mani ed indossare la mascherina ogni qualvolta possa venire a meno il distanziamento sociale. Per adesso, nessuno può ancora definirsi fuori pericolo.

