Elisabetta Canalis esplosiva e provocante più che mai, scatto in strada con un abbigliamento che accende la fantasia con trasparenze spinte

Bella da non credersi, ogni volta di più. Il fascino di Elisabetta Canalis lascia quasi sgomenti. E dire che sono passati anni dalla sua prima apparizione a Striscia la Notizia come velina. Parliamo praticamente di vent’anni fa. Oggi, a 42 anni, l’ex valletta del tg satirico di Canale 5 non ha perso assolutamente niente della sua bellezza giovanile. Anzi, proprio come il vino, sembra migliorare con il passare del tempo. Molto merito alla sua costante attività fisica, spesso pubblicizzata sui social e che nel corso del lungo lockdown è stato anche un modo per manifestare vicinanza ai suoi fan rinchiusi in casa in Italia. Dagli Stati Uniti, non ha mai dimenticato la sua terra. E nemmeno gli italiani l’hanno dimenticata, anzi. E come potrebbero? I suoi scatti su Instagram sono imperdibili. Soprattutto quello di oggi, che potete osservare a pagina successiva…

Elisabetta Canalis, la leggenda continua: fisico da paura e sensualità esagerata