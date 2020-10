Da Bianca Guaccero giunge ancora una volta una serie di fotografie capaci di incantare tantissimi suoi followers. La pugliese è affascinantissima.

È uno spettacolo Bianca Guaccero. La 40enne originaria di Bitonto si contraddistingue da sempre per il fascino che sa emanare, in qualsiasi maniera decida di apparire. Lo sguardo, il fisico slanciato e tante volte anche la profondità di pensiero ne rendono uno degli esseri più desiderabili che l’universo femminile possa promuovere.

Non manca mai qualche bell’aforisma rilasciato a mò di consiglio ai suoi fans. Perché Bianca tiene molto a cuore le sorti degli ammiratori che la seguono su Instagram ed in televisione. Lei scrive una famosa citazione fatta ai tempi da Thomas Edison. “Chi non sbaglia mai, perde un sacco di occasioni per imparare qualcosa”. Una massima che può benissimo essere applicata alla vita di tutti i giorni. E che rende bene l’idea di come la voglia di migliorarsi e l’umiltà rendano una persona migliore.

Bianca Guaccero, troppo per tanti uomini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 15 Ott 2020 alle ore 10:00 PDT

L’attrice pugliese rappresenta un traguardo troppo in alto da raggiungere per molti uomini. Ed anche questo la rende speciale. Perché una donna più è bella ed affascinante e più rappresenta solamente un sogno per tanti uomini bramosi di conquistarla.

