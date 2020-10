Federica Pellegrini, dopo le lacrime per il Covid il ritorno alla realtà-FOTO

Federica Pellgerini in lacrime nelle stories di Instagram, fa un annuncio sconvolgente sul coronavirus

La Pellegrini nelle stories di Instagram in lacrime annuncia la notizia sulla sua positività al covid 19. La nuotatrice ha spiegato di essersi sentita male durante un allenamento in piscina è uscita a causa di forti dolori muscolari e tornando a casa ha avvertito mal di gola. Ha fatto un tampone per capire se aveva contratto il virus, e così si è rivelato. La pellegrini è positiva al coronavirus. La campionessa doveva partire per gareggiare a Budapest, esperienza che era molto entusiasta di fare e di cui aveva bisogno fortemente. Invece ora si dovrà fermare nuovamente e aspettare che il virus faccia il suo corso.

La Pellegrini in quarantena per 10 giorni, racconta il suo primo giorno

Ieri sera la nuotatrice ha annunciato la sua positività al coronavirus. Dovrà rimanere 10 giorni in quarantena nella sua abitazione. Racconta nelle stories di Instagram questa prima giornata segnata dal contagio di covid 19. Federica spiega di essersi svegliata presto con un forte dolore alla testa e 37.8 di febbre, ha preso poi la tacchipirina e la febbre è scesa. Ora sostiene di aver meno mal di gola e i dolori muscolari stanno sparendo ma ha ancora la tosse.

Sicuramente sarà dura per lei che è una che non sta mai ferma, rimanere a casa per 10 giorni senza poter mai uscire. Ma queste sono le regole per chi ha contratto il virus. Era visibilmente distrutta dall’accaduto ma una come lei si rialzerà più forte di prima sicuramente e avrà occasione di dimostrare ancora una volta il suo talento impressionante nel nuoto.

La lista degli atleti si allunga sempre di più, anche Valentino Rossi e Fabio Fognini sono risultati positivi al coronavirus. E recentemente abbiano appreso la notizia della positività anche di Cristiano Ronaldo.

