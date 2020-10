Manovra: tutti i nuovi bonus oltre alla proroga della cassa

La manovra che sarà votata durante il prossimo Consiglio dei ministri vale 40miliardi. Tra le previsioni più interessanti ci sono la proroga della Cassa Covid, e del bonus vacanze.

Probabilmente domani, sabato 17 ottobre, arriveranno sul tavolo del Consiglio dei ministri sia la legge di Bilancio sia il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare alla Commissione europea.

La manovra, che vale 40miliardi, prevederà una serie di sostegni all’economia.

Tenuto conto degli ultimi dati del Fmi, infatti, si tratta di aiuti necessari affinché l’economia italiana riparta in modo consistente.

Tra queste misure anti-crisi ci sono la fiscalità di vantaggio, la proroga per il 2021 della cassa integrazione per l’emergenza Covid e la proroga del bonus vacanze.

In attesa anche della riforma fiscale, il governo parrebbe essere intenzionato a prorogare le misure già messe in campo per l’emergenza.

Inoltre, potrebbero essere previste anche ulteriori misure.

La viceministra all’Economia Laura Castelli ha dichiarato a riguardo, come riporta Il Sole 24 ore: «Stiamo sviluppando una fiscalità di vantaggio per le filiere più colpite dalla pandemia Covid e per i territori che si trovano in una situazione di “svantaggio”».

Inoltre, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha confermato l’intenzione di introdurre nuovi sgravi per l’assunzione dei giovani.

A ciò si aggiungano la proroga della Cassa Integrazione Guadagni per Covid e le nuove misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali, quelli intermittenti e i lavoratori del turismo e dello spettacolo.

Sempre sul fronte del lavoro, la decontribuzione totale per le assunzioni a tempo indeterminato sarà probabilmente estesa anche alle donne che rientrano dalla maternità.

Invece il blocco dei licenziamenti potrebbe terminare.