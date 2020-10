Beautiful, anticipazioni puntata 18 ottobre: Hope alza le mani

Beautiful, anticipazioni: Flo si è introdotta a casa di Hope per parlarle. Il confronto, tuttavia, non andrà come sperato.

Un traumatico scontro attende le Logan. Nel tentativo di scusarsi con le zie e la cugina, Flo e sua madre si introducono prima a casa di Brooke e poi nello chalet di Hope. Mentre Shauna cerca di convincere Brooke, Donna e Katie che Flo è stata manipolata dal dottor Buckingham, la ragazza prova a parlare con sua cugina. Ricordi dei loro bei momenti insieme le attraversano la mente, ma la realtà è dura da affrontare. Hope è furiosa e l’accusa di averle rovinato la vita. Al culmine di una sfuriata, la giovane Logan compie un gesto inaspettato.

Beautiful, anticipazioni: Hope dà uno schiaffo a Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che darà uno schiaffo a Flo. Un gesto che lascerà sconvolta la giovane Fulton, abituata ai modi sempre gentili e concilianti della cugina. Ciò le farà capire quanto ha sbagliato e quanto dolore sta causando ad una famiglia innocente. Flo desidererà dunque tornare indietro e fare le cose in maniera differente, ma questo ovviamente non è possibile.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che è finita per Flo e sua madre. Ridge ha preso una decisione: il rapimento di Beth non può restare impunito. Per questo ha chiamato la polizia, che irromperà ben presto allo chalet per mettere le due donne in manette. Adesso che Reese è in prigione e Zoe e Xander sono stati licenziati, manca solo Thomas all’appello.

