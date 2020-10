Beautiful, anticipazioni americane: la nuova fiamma di Ridge

Beautiful, anticipazioni americane: un incidente porterà alla rottura tra Brooke e Ridge. Da quel momento, lo stilista avrà una nuova fiamma.

Mentre in Italia i fan di Beautiful tirano un sospiro di sollievo per il ritrovamento di Beth, negli USA nuovi drammi sono già in atto. In un articolo precedente vi abbiamo parlato di un incidente che coinvolgerà Thomas e Brooke. Intervenendo in un acceso litigio tra il figliastro e Hope, la Logan lo spingerà accidentalmente giù da una scogliera. Un incidente che con molta probabilità non sarà letale per Thomas, ma che aprirà una ferità davvero insanabile tra Brooke e Ridge. I due coniugi, già ai ferri corti da diverso tempo, finiranno dunque per allontanarsi. Questa svolta sarà molto proficua per un personaggio in particolare.

Beautiful, anticipazioni americane: love-story tra Ridge e Shauna

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge finirà tra le braccia di Shauna. Non sappiamo ancora bene in quale momento questo succederà, ma ciò che è certo è che avrà molto a che fare con le frequenti litigate con Brooke. Dopo essersi incontrati per caso al Bikini, Ridge e Shauna trascorreranno la notte stesi uno accanto all’altro. Lo stilista sarà infatti troppo ubriaco per guidare e verrà dunque accolto dall’acerrima nemica nella sua abitazione.

Al suo risveglio Ridge non sarà molto contento di scoprire quanto si è spinto oltre. Nonostante non sia successo nulla con Shauna, l’uomo teme che Brooke venga a saperlo. Riesce dunque a strappare alla donna la promessa di custodire quella notte come un segreto tra loro due. Neanche a dirlo, le sue speranze non si realizzeranno. La voce si spargerà, mentre il coinvolgimento tra i due sarà sempre più ambiguo.

