Belen ed i suoi uomini, tutti uguali? La risposta è al vetriolo

Su Instagram Belen è presa di mira dagli haters ma lei non ce la fa più e risponde a tono: per lei è “coerenza fisica”

Belen Rodriguez sempre e comunque sotto i riflettori. La bella showgirl non riesce a mantenere più nascosto il suo nuovo amore. È da tempo che si parla ormai di Antonio Spinalbese, il giovanissimo fidanzato di Belen. Lei lo aveva tenuto un po’ “nascosto” ma negli ultimi giorni è uscita allo scoperto con tantissime Instagram Stories che lo ritraggono anche in giro per Roma.

Spinalbese fa l’hair stylist e diverse sono le occasioni, anche pubbliche tra locali e appuntamenti che i due si mostrano insieme. Ecco che così il web si scatena e riserva alla conduttrice di Tu si que vales una bella frase, vista anche come un’accusa o una colpa nei confronti di Belen.

C’è stato, infatti, un utente che le ha fatto presente come i suoi uomini siano tutti un po’ uguali, simili fisicamente. E Belen? Di certo non è stata solo a leggere ma ha rifilato una bella risposta.

Belen contro l’hater, una risposta che gela

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 16 Ott 2020 alle ore 2:36 PDT

Belen Rodriguez si sa, è amata quanto odiata. Molti sono gli haters che non perdono di vista nulla di quello che fa e che usano ogni occasione per attaccarla. Questa volta è stata presa di mira per via del suo nuovo fidanzato, Antonio Spinalbese.

Un utente ha chiesto alla showgirl: “Ma sono tutti uguali sti’ fidanzati tuoi? Fotocopie nel look e nei caratteri somatici”. Osservazione non del tutto sbagliata c’è da dire ma abbastanza pungente e che tocca l’intimo.

Ma Belen questa volta non si è tenuto nulla e ha risposto a tono. Una risposta secca e piccata che ha gelato l’hater. “Si chiama coerenza fisica” la replica dell’ex di Stefano De Martino ma anche di Andrea Iannone e a anche di Gianmaria Antinolfi, tutti uguali fisicamente a detta dell’utente.

Per Belen che spesso non risponde per non acuire le polemiche questa volta è stato davvero difficile mantenere le staffe.

