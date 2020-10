Sabrina Salerno è sempre più incontenibile sui social: la cantante ha postato uno scatto da cardiopalma.

Sabrina Salerno è una donna bellissima e strepitosa. Dopo aver fatto sognare la generazione degli anni ’80 – le sue canzoni facevano ballare tutti-, la nativa di Genova sta incantando anche trenta anni dopo, ma questa volta sul mondo del web. La cantante, infatti, ama postare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra il suo splendido corpo. Le sue curve da fantascienza lasciano tutti a bocca aperta: il suo seno esplosivo è spesso in primissimo piano. Sabrina, poco fa, ha deliziato i suoi ammiratori con una foto da infarto. Se siete curiosi di vederla, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno, il vestito non regge: seno in vista