Francesca Ferragni baciata dal sole sembra una statua, che bellezza – FOTO

La bella Francesca Ferragni continua a stupire per la sua energia contagiosa e gli ultimi scatti su Instagram hanno incantato tutti

L’abbiamo lasciata con Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo e l’altra sorella Valentina in posa su Instagram in mutande e reggiseno sedute su un sofà d’epoca e di fronte a una tazza di thé. Stavano promuovendo il brand Intimissimi sfoggiando lingerie di pizzo e completini molto eleganti, uno scatto che ha creato molto clamore per la forza mediatica che ha avuto coinvolgendo tutte le donne di casa.

Francesca Ferragni, classe 1989, sorella minore di Chiara Ferragni, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le orme del padre.

La ragazza a inizio luglio sui social aveva condiviso la sua incredibile trasformazione fisica, costanza e dedizione prima con l’allenamento a casa e poi in palestra l’hanno rimodellata, corpo tonificato e asciutto da far invidia a qualsiasi atleta consolidato. Ora invece la troviamo più bionda che mai, un look che la fa assomigliare in modo impressionante a tutte le altre donne di casa.

