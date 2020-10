Covid 19, nuovo DPCM: le parole di Giuseppe Conte – LA DIRETTA

Covid 19, nuovo DPCM: le parole di Giuseppe Conte. Per tutto il pomeriggio l’Italia è stata lì con il fiato sospeso ad aspettare questo momento

La situazione con il coronavirus sta nuovamente precipitando e l’intervento di Giuseppe Conte è stato davvero necessario. Nella giornata di ieri sono stati diffusi tramite la tabella sanitaria dal Ministero della Salute dei numeri allarmanti, e il Presidente del Consiglio ha deciso di prendere immediatamente dei provvedimenti: quando è stato annunciato il suo intervento, tutti hanno ripensato al primo lockdown, quando nei weekend il Presidente parlava e annunciava nuove restrizioni. Sicuramente questa sera dovrà dire qualcosa di altrettanto importante e non ci resta che aspettare e scoprire cosa vuole dirci.

Giuseppe Conte in diretta: il nuovo DPCM

I dati di oggi diffusi nel nostro Paese sono, anche in questo caso, allarmanti. Stando alla tabella sanitaria del Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 414.241 con un incremento di 11.705 casi rispetto a ieri. Dunque è stato annunciato questo DPCM e Di Maio sui social si è arrabbiato perché sono uscite tante fake news sull’anteprima di ciò che Conte vorrà dire, ma niente di tutto questo è vero e sono tutti nell’attesa di scoprirlo. Questo è impossibile, anche perché tutte le notizie ufficiali in questo caso vengono riportate dalla pagina ufficiale del Presidente su Facebook, proprio come ai “vecchi” tempi. Intanto aumentano ancora i soggetti positivi che oggi ammontano a 126.237.

I ricoveri in terapia intensiva sono 750 in totale, dunque sono 45 più di ieri. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è giunto a 251.461 con un incremento di 2.334 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 69 decessi che portano ad un bilancio di 36.543.

