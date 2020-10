Federica Pellegrini, lo scatto inedito con la mano sul cuore: “Sono lì con voi” – FOTO

Uno scatto inedito di Federica Pellegrini direttamente dalla quarantena. La nuotatrice esprime vicinanza al team italiano.

Sono giorni difficili per Federica Pellegrini, risultata positiva al Coronavirus alla vigilia della sua partenza per i Campionati europei di nuoto. In un video pubblicato ieri su Instagram la campionessa Olimpionica ha annunciato il suo ritiro dall’imminente competizione, che la vedeva a capo del team italiano. Una doccia fredda per la nuotatrice, che aveva scommesso tutto su questa nuova stagione agonistica (anche per via della sua “età-limite”). Ora la Pellegrini è in quarantena e accusa sintomi lievi, simil-influenzali. Dalla sua reclusioni casalinga, invia un pensiero al suo team, che proprio oggi è partito per Budapest.

Vai alla pagina successiva per vedere la foto inedita pubblicata dalla nuotatrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Il covid non esiste“, influencer lo contrae e muore a 33 anni. Storia assurda

Federica Pellegrini alla sua squadra: “Sono lì con il cuore”