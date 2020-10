Justine Mattera e la festa più bella con le persone più belle-FOTO

Per la Mattera oggi è una giornata importante, infatti sua figlia raggiunge un traguardo importante e si festeggia

Domenica in chiesa per Justine Mattera e la sua famiglia, la figlia ha fatto la cresima stamattina. La Mattera condivide foto della famiglia dove mostrano la loro gioia per la festa che si celebra oggi. Nella didascalia scrive “Hold what you have close to your heart”, tieni ciò che hai vicino al cuore. Una dedica bellissima per questo giorno importante per la figlia.

In molti commentano facendo gli auguri alla figlia della Mattera, tra tutti però spicca un commento a cui lei risponde mostrando disaccordo. Un utente scrive: “Queste foto danno la dimensione della tua bellezza”, lei però non crede sia vero e risponde “Non sono d’accorso. Le foto private come queste vanno dosate. Almeno per me”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Belen Rodriguez in giro per l’Italia con un mezzo alternativo, con lei il fidanzato-FOTO

Justine Mattera festeggia gli 85 anni di Monopoly

La Mattera, in occasione dell’85esimo anniversario del famoso gioco da tavola Monopoly, la showgirl si apre con gli utenti su Instagram e racconta i suoi ricordi più belli con Monopoly. Racconta che quando pensa al gioco, le vengono in mente le domeniche da sua nonna negli ’70-’80 dopo pranzo si mettevano a giocare. Justine ricorda con nostalgia questi momenti di felicità e condivisione familiare e poi dice: “Noi oggi a Milano giochiamo ancora, grazie Monopoly buon 85esimo”.

Poi fa vedere che va a giocare con i figli a Monopoly e dopo apre uno scatolone che ha ricevuto, probabilmente dal marchio del gioco per l’occasione. Al suo interno si trova il gioco, cioccolatini e una bottiglia con bicchiere di Veuve Clicquot, la figlia ironizza dicendo che la bottiglia è per la mamma che la berrà dopo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melissa Satta, sorrisi e allegria tra natura, animali e…famiglia – FOTO

Dunque hanno tutto l’occorrente per passare una bellissima serata giocando a Monopoly, il gioco che ha intrattenuto per ben 85 anni milioni di ragazzi e famiglie. Un gioco che non passa mai di moda, ma si evolve invece.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.