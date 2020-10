Nel pomeriggio di ieri, una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto alla periferia di Ussana, comune della provincia del Sud Sardegna.

Una donna di 58 anni è deceduta in un drammatico incidente stradale consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 466 nella periferia di Ussana, comune della provincia del Sud Sardegna. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima si trovava alla guida di una vettura che, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’autocisterna nei pressi degli svincoli per Sestu e Donori. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la 58enne. Illeso il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in ospedale. Le dinamiche del violento impatto sono adesso al vaglio dei carabinieri sopraggiunti sul posto.

È di un morto il tragico bilancio dell’incidente consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 ottobre, nella periferia di Ussana, nella provincia del Sud Sardegna. La vittima è una donna di 58 anni di origine colombiana, ma residente a Orroli. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 466 nei pressi degli svincoli per Sestu e Donori all’altezza del chilometro 4,2. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Nuova Sardegna, la 58enne stava viaggiando a bordo della propria auto, una Fiat Bravo, che si sarebbe scontrata frontalmente con un’autocisterna che trasportava olio di sansa. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri dopo aver estratto la donna dall’abitacolo l’hanno affidata ai medici che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, è rimasto illeso.

Intervenuti, oltre ai soccorritori anche i carabinieri della compagnia di Dolianova ed i colleghi della stazione di Monastir-Ussana che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

I vigili del fuoco, terminate le operazioni di soccorso, come riporta La Nuova Sardegna, hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale interessato.

