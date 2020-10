Inter Borussia Monchengladbach | precedenti formazioni e dove vederla in tv e streaming

Champions League Inter Borussia Monchengladbach dove vederla, le scelte delle due squadre in vista della partita di San Siro ed i precedenti

È partito il countdown per Inter Borussia Monchengladbach, partita che l’inizio della Champions League di questa stagione per le due squadre. La squadra nerazzurra torna in campo in una competizione europea a due mesi esatti dalla sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. Ora per la squadra di Antonio Conte è il momento di rifarsi ripartendo dal massimo torneo continentale contro la squadra tedesca allenata da Marco Rose.

Le due compagini di sfidano di nuovo a più di quarant’anni di distanza dal loro ultimo confronto. In quell’occasione ebbero la meglio i tedeschi. Era la Coppa Uefa 1978/1979, quando questi ultimi sconfissero i meneghini con un 4-3 complessivo (1-1 c, 3-2 t dts) nel secondo turno. Ancor prima, in quella che allora era chiamata Coppa dei Campioni 1971/1972, la spuntarono invece i nerazzurri vincendo all’andata in casa per 4-2 e pareggiando per 0-0 a Berlino, gara rigiocata per la vicenda della lattina che ha colpito in testa Roberto Boninsegna.

Inter Borussia Monchengladbach, dove vederla in tv ed in streaming