Grande Fratello Vip prolungato: qual è la nuova data della finale. Alfonso Signorini ha confermato che il programma è stato allungato ed entrano nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo, al punto tale che Alfonso Signorini ha deciso di prolungarlo fino a febbraio 2021. Pare che i ragazzi nella casa siano stati già avvertiti, perché ieri sera hanno parlato un po’ dei possibili nuovi concorrenti, facendo polemica sul fatto che poi non sarà giusto contendersi la vittoria con persone appena arrivate. Entreranno tantissimi nuovi concorrenti, verranno create moltissime dinamiche e inevitabilmente molte cosa cambieranno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini da la notizia: “I ragazzi passeranno il Natale nella casa”

Dopo le voci che sono circolate in rete nelle scorse settimane, il conduttore ha fatto chiarezza sulla questione nel corso di una nuova puntata social di “Casa Chi” su Instagram. Ha rivelato che il programma andrà in onda fino a febbraio del 2021, e che inevitabilmente cambieranno gli equilibri. Nel reality show è previsto l’ingresso di nuovi inquilini. A varcare la porta rossa potrebbero essere circa dieci personaggi del mondo dello spettacolo, che entreranno nella casa circa a febbraio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Lunedì 26 ottobre sono previsti già dei nuovi ingressi, e si tratterebbe di tre concorrenti che già in passato hanno avuto a che fare con alcuni personaggi già presenti nella casa del Grande Fratello. Il conduttore ha sottolineato che coloro che si uniranno al resto del gruppo la prossima settimana sono stati scelti proprio per far cedere le maschere. Pare che i prossimi ad entrare saranno Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.