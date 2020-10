Alessia Marcuzzi e la FOTO del buongiorno, che splendore

Dopo l’esito negativo del tampone, Alessia Marcuzzi torna alla sua quotidianità. Su instagram augura il buongiorno con una foto speciale

Alessia Marcuzzi in questi ultimi giorni ha fatto preoccupare molto il web e il pubblico italiano che la segue in diverse trasmissioni, da Temptation Island a Le Iene. Proprio la scorsa settimana aveva annunciato di essere leggermente positiva al coronavirus dopo aver fatto il test rapido, il tampone invece ha smentito la cosa. La conduttrice, per fortuna, è negativa e così finalmente può tornare alla sua routine.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pamela Prati intramontabile e super scosciata, incantevole-FOTO

Alessia Marcuzzi e la foto del buongiorno