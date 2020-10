Erica Piamonte, un giorno speciale per una meraviglia della natura: bellissima – FOTO

Stupendo cuore soleggiato di Erica Piamonte. La web influencer ha incantato i follower di Instagram in occasione di un evento speciale

Sempre molto attiva sul web e in tv, la showgirl e blogger molto conosciuta dietro le telecamere del grande schermo. Parliamo senz’altro di Erica Piamonte, la quale non si è tirata indietro nel presentari alla sua maniera sui social network.

La giovanissima ragazza fiorentina ha davvero un carattere molto “acceso” in famiglia ed è per questo motivo che è stata più volte “spodestata” dai genitori. Dopo un litigio inevitabile ha pensato ad incamerare successi in ambito televisivo, con l’obiettivo di aumentare la sua popolarità.

Non a caso la sua avvenenza è nota tra le concorrenti glamour, che ha riservato il Grande Fratello 16, dove è stata tra le prime a rivelare in pubblico e tra gli inquilini la sua vera identità. Non a caso Erica Piamonte risulta al centro delle indiscrezioni del Gossip nazionale, a causa della sua identità sessuale e dei rapporti intimi, avuti con Taylor Mega.

Tuttavia la relazione con quest’ultima non ha di certo riservato una “luna di miele” come tutti si aspettavano. Presto le due sono scese a compromessi attraverso tafferugli e “cattiverie” per un terzo incomodo, comparso non senza sorprese sui social e in compagnia dell’attrice televisiva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Alessia Marcuzzi e la FOTO del buongiorno, che splendore

Erica Piamonte, dècollète dinamico in vista: un’esplosione di likes su Instagram

Ad Erica Piamonte non è affatto andato giù l’atteggiamento della sua “fiamma” amorosa. Ed è per questo motivo che si è resa di nuovo protagonista, in modo particolare nei salotti di “pettegolezzo” di Barbara D’Urso, con la sua “solita” esuberanza caratteriale.

Nonostante tanta vivacità, venuta fuori già nelle vicende che riguardano la sfera familiare, Erica non rinuncia mai a svelare la parte migliore di sè, utilizzando i social network. In particolar modo Instagram rappresenta per lei, un canale di preferenza, attraverso il quale non può passare inosservato il fascino incantevole da showgirl che la contraddistingue.

L’ultima foto da lei pubblicata mette in risalto un momento davvero speciale per lei, il suo compleanno: “𝑀𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑎 32 ?😅 𝐸́ 𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑜??🤣“. Fioccano i messaggi di affetto da parte dei suoi follower, estasiati da un dècollète stupefacente, messo in mostra, mentre Erica celebra l’evento, seduta comodamente e in maniera “accattivante” su una panchina, a prendere il sole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pamela Prati intramontabile e super scosciata, incantevole-FOTO

Eccone alcuni che rilanciano certamente le sue ambizioni dopo diversi polveroni “intimi”, che hanno occupato le sue giornate: “Ancora tanti auguri Errrriiiccccaaaaa😂❤️❤️❤️; Ti voglio tanto bene amore mio♥️♥️♥️; 32 anni portati benissimo! Sembri una ventenne Erica!! ❤️😍”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter