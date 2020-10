I “Ferragnez” contattati dal premier Conte: Selvaggia Lucarelli polemizza

Il premier Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chieder loro di ribadire, tramite i social, l’importanza della mascherina: Selvaggia Lucarelli polemizza

Chiara Ferragni e Fedez, considerato l’esponenziale numero di followers di cui vantano, sono stati contattati da Giuseppe Conte in persona. Il premier, data la situazione critica di fronte alla quale si trova l’Italia, ha chiesto ai due influencer di ribadire, mediante i loro profili social, l’importanza della mascherina. Ma Selvaggia Lucarelli, giornalista di Tpi, non si è lasciata sfuggire l’occasione di polemizzare.

Ecco come sono andate le cose.

Conte contatta i “Ferragnez”: la Lucarelli polemizza

Chiara Ferragni e Fedez vantano rispettivamente di 21 milioni ed 11 milioni di followers, all’incirca. Il fatto che il premier Conte si sia rivolto a loro, per far sì che un messaggio estremamente importante – come quello di indossare la mascherina – arrivasse a molte persone, non appare affatto strano. Tuttavia, c’è anche chi, come Selvaggia Lucarelli, polemizza sulle modalità con cui il tutto è avvenuto.

Tra la giornata di ieri e quella di oggi, Fedez e sua moglie hanno cercato di sensibilizzare i loro followers in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione, in particolare della mascherina. Queste le parole di Chiara Ferragni, giunte direttamente attraverso le stories di Instagram: “Penso che chiunque abbia un grosso seguito, soprattutto in questo periodo, abbia la responsabilità di sensibilizzare“.

Tuttavia, la giornalista di Tpi Selvaggia Lucarelli sembra non aver apprezzato il fatto. In particolare, quest’ultima ha avuto da ridire sulle modalità con cui le due star hanno accolto l’invito di Conte. L’accusa della giornalista riguarda il fatto che Fedez e sua moglie abbiano specificato di essere stati contattati dal premier stesso: in questa maniera, secondo Selvaggia, si è spostata completamente l’attenzione dal messaggio principale.

Queste le parole da lei riportate in una storia Instagram: “Con tutto il rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede ‘la cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina’, non dici ‘Conte mi ha chiamato e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina’. Perché poi quello che passa non è il messaggio, mala notizia ‘mi ha telefonato Conte’”.

