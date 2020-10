Le iene. Amore e odio tra le due presentatrici: è davvero così?

Le Iene. Piovono indiscrezioni sul rapporto difficile tra due delle presentatrici del popolare programma tv targato Mediaset. Di chi si tratta

Da sabato 3 ottobre la conduzione del popolare di denuncia ed intrattenimento Le Iene è stato affidato a tre donne di grande spessore. Simpatiche, intelligenti, argute e affascinanti. Tutte sono state precedentemente inviate dello storico programma che va in onda ormai dal lontano 1997. Sono Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Non è la prima volta che nella trasmissione assistiamo ad un cambio di ruolo. Anche Giulio Golia, Matteo Viviani, la compianta e mai dimenticata Nadia Toffa (insieme a molti altri), hanno preso le redini della conduzione.

Roberta Rei, purtroppo, ha dovuto subire uno stop gravoso a causa del Coronavirus. Seppur con sintomi lievi, è risultata positiva. Viene sostituita dal collega Matteo Viviani. Fa sapere che si sente bene, Il primo tampone è risultato negativo, solo il secondo ha dato l’esito infausto. Fortunatamente la Rei si trovava già in isolamento fiduciario.

Le Iene. Non si parlano fuori onda

Il sito Dagospia però fa trapelare un’indiscrezione riguardo il rapporto tra le altre due presentatrici “superstiti”. Non correrebbe buon sangue, infatti, tra Nina Palmieri e Veronica Ruggeri. Le due a stento si parlerebbero dietro le quinte.

Si legge: “Pur conducendo insieme lo stesso spazio le due iene di fatto non avrebbero alcun tipo di rapporto e dialogo, se non in onda. Sarà vero?”

Che la notiza corrisponda a realtà o meno, è comunque veritiero che le due donne portino comunque avanti il loro lavoro con professionalità ed impegno.

