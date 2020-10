Laura D’Amore, curve da perdere il fiato | Fan a bocca aperta – FOTO

Laura D’Amore continua a stupire i suoi tanti fan sui social network pubblicando nuove foto che mettono in risalto le sue incredibili curve

Nuove foto di grande successo da parte di Laura D’Amore. La famosa influencer ha nuovamente raccolto il favore dei suoi tantissimi follower. Infatti sono 715mila gli utenti che seguono il suo profilo su Instagram. Stiamo parlando di numero davvero rilevanti ed in costante aumento per la giovane hostess di Alitalia.

La ragazza incredibilmente bella e con la passione per la moda e per i viaggi è ormai entrata nei cuori di tantissime persone. Sono veramente tanti gli utenti che non perdono mai l’uscita di nuovi contenuti social da parte di Laura. Difatti ogni volta che la stessa pubblica un nuovo post, per lei è subito una pioggia di ‘like‘ e commenti di apprezzamento.

Laura D’Amore, pioggia di ‘like’ per questo post in white – FOTO