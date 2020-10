Pancia piatta: tisana benefica con 6 semplici ingredienti

Bere una tisana, dal buon sapore, è una possibile soluzione per riacquistare una pancia piatta. Vediamo come prepararla

Le tisane possono essere devi veri alleati quando si tratta di migliorare la nostra silhouette. In questo caso se quello che si cerca è ritrovare un ventre piatto, è importante scegliere gli ingredienti giusti. Tra gli ingredienti fondamentali per avere un ventre piatto si trova il limone. Questo agrume è noto per i suoi numerosi benefici per la salute, ma anche per i suoi effetti sulla linea. Il limone è infatti molto efficace per liberarti dal grasso addominale. Poi anche lo zenzero, il finocchio ed i semi di finocchio sono noti per stimolare il nostro metabolismo. Essi eliminano il gonfiore addominale perché sono alimenti che principalmente facilitano la digestione. Vediamo nel dettaglio come preparare questa tisana aggiungendo 6 semplici ingredienti del tutto naturali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Influenza stagionale e medicinali, quali sono da evitare

Ingredienti e preparazione

Per preparare la tisana pancia piatta aggiungete, ad un pentolino di mezzo litro di acqua, 6 cucchiaini di ingredienti diversi: 1 cucchiaino di cumino, 1 di semi di finocchio, 1 di coriandolo ed 1 di zenzero fresco grattuggiato. Inserite gli ingredienti in quest’ordine e lasciate bollire per 5 minuti. Importante mescolare bene nel mentre e lasciare poi intiepidire la tisana. Mi raccomando, tiepida non fredda! Come ultimo passaggio, aggiungete 1 cucchiaino di miele e 1 di succo di limone. La tisana sarà pronta. I risultati dovrebbero vedersi dopo 5 giorni, bevendo una tazza a colazione ed una tazza dopo cena. Ricordati di bere anche l’ acqua in maniera regolare così da accentuare i loro effetti. Le tisane sono sempre di grande aiuto ma non possono fare dei miracoli da sole. E’ per questo importante associarle ad una dieta equilibrata e ad un’attività fisica regolare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Zenzero, benefici e complicazioni: ecco quando fa male

La tisana pancia piatta può essere un grande aiuto quando si vuole perdere peso. Naturali, sane ed efficaci, ti aiuteranno a raggiungere una silhouette più magra, eliminando più facilmente il grasso addominale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter