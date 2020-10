Sono le sorelle più sexy d’Italia e questa volta si mostrano piccanti | FOTO

Sensualissime Le Donatella: negli aderentissimi abiti in bianco e nero, le sorelle sono due facce della stessa medaglia

Giulia e Silvia Provvedi, sorelle gemelle che fanno parte del duo musicale “Le Donatella“, sono identiche anche in fatto di sensualità: fasciate da due sexy mini abiti, l’uno bianco e l’altro nero, sono il ritratto della femminilità. Belle, giovani e provocanti, postano una foto della loro ultima cena insieme, strette in un abbraccio.

Ed i fan non si trattengono dal commentare: “Quanto siete belle!“

Le Donatella: la carriera del duo musicale

Giulia e Silvia Provvedi, sorelle gemelle nate nel 1993, esordiscono ad “X Factor” 2012, all’età di 19 anni. Entrano a far parte della squadra capitanata da Arisa, la quale attribuirà loro il nome di “Donatella”, in onore di Donatella Rettore. Le sorelle saranno poi eliminate nel corso dei Live.

Nel 2013 pubblicheranno il loro album di debutto “Unpredictable“, prodotto dalla Sony. Successivamente, partecipano al reality televisivo “L’isola dei famosi” (2015), arrivando a conquistare il primo posto del podio. Grazie alla vittoria nel programma, inizieranno un tour di DJ set nelle discoteche, e saranno poi invitate come ospiti all’interno di diversi programmi televisivi.

Ad ottobre 2015, Le Donatella posano senza veli in un calendario sexy, realizzato da Fabrizio Corona. Successivamente hanno debuttato come conduttrici televisive nel talent show “Italian Pro Surfer“. Partecipano inoltre come concorrenti al “Gf Vip 3“, dove Silvia conquista il terzo posto.

Nel 2019, il duo sarà presente all’interno della trasmissione “All Together Now“, in veste di giurate.

Le Donatella: due bellezze mozzafiato – FOTO