Anna Tatangelo è una vera tigre nell’ultimo post di Instagram. La cantante, che di recente ha pubblicato il nuovo singolo “Fra me e te“, in collaborazione con Gemitaiz, ha spiazzato i suoi followers con uno scatto “hard”: con i tacchi a spillo, un top nero in pelle e dei pantaloni super appariscenti, la Tatangelo colpisce proprio tutti.

Il look aggressivo e seducente ha lasciato di stucco i suoi fan. “Ma siamo pazzi?” – le scrive un utente, e un altro rincara la dose – “Sei la numero uno amore“.

Anna Tatangelo e il duetto con Gemitaiz

Anna Tatangelo, classe 1987, si è fatta conoscere nel panorama musicale a seguito della vittoria al festival di Sanremo 2002 nella sezione “Giovani“, con la canzone “Doppiamente fragili“. Successivamente, la cantante tornerà per ben 8 volte a Sanremo, pur non riuscendo a conquistare il podio.

Nella sua carriera, Anna ha collezionato oltre 1 milione di dischi venduti, novanta canzoni incise e sette album di inediti. Inoltre, la cantante ha ricevuto diversi premi, tra cui un Venice Music Award e un Wind Music Award, in aggiunta ad una ventina di certificazioni – tra dischi d’oro e di platino. Ha inoltre interpretato cover di brani famosissimi, tra cui “Tu sì ‘na cosa grande“.

Di recente, la Tatangelo ha mostrato un aspetto inedito della sua musica, intraprendendo la strada “urban”. A questa scelta si lega il singolo uscito appena una settimana fa, “Fra me e te”, in collaborazione con Gemitaiz.

Questo duetto non è il primo esempio di collaborazione con un esponente del mondo del rap. Con l’emergente Geolier, Anna ha pubblicato il singolo di successo “Guapo“, ed ha anche remixato la canzone “Ragazza di periferia” assieme ad Achille Lauro e Boss Doms.

