Arisa pubblica una foto mentre guarda fuori dalla finestre e nella didascalia scrive che sta piangendo, ma perché?

La cantante scrive una poesia sul mal d’amore e piange guardando fuori dalla finestra, chissà a quale amore si riferisce. Le sue parole sono:”Oggi voglio piangere e basta, restare immobile alla finestra osservare le immagini che mi suggerisce la memoria e rattristarmi ancora di più. Pensare a quanto eravamo felici, a quando facevamo l’amore, a quanto ci piaceva stare insieme nell’acqua calda o sotto le cascate..”. Sicuramente parla di un amore perduto e lo ricorda con dolore. Racconta i momenti belli passati insieme e la nostalgia. Conclude scrivendo “Il mal d’amore è come la febbre si lascia sfogare, poi passa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Shaila Gatta | velina dal fuoco dentro | senza veli nella sua versione più bella | FOTO

Arisa scrive poesie sul mal d’amore

La cantante scrive dunque poesie, infatti conclude il post scrivendo “Scrivere è una gioia per me, grazie a chi di voi ha la pazienza di leggere. VI peso con tanto affetto e v’intrattengo con gioia”. Nei commenti gli utenti fanno i loro complimenti ad Arisa e rispondono con frasi toccanti. Una ragazza le chiede di scrivere una poesia per il padre che è venuto a mancare ma Arisa risponde dicendo che è troppo difficile da immaginare e non è pronta.

Arisa sembra molto vicina alla scrittura, alle poesie in particolare. Ne condivide alcune sul suo profilo Instagram e altre le scrive lei. Arisa racconta anche il suo rapporto di amore e odio con il suo corpo. Spiega di aver passato un terribile momento in cui non accettava il tempo che passava e i difetti del suo corpo. Pensava che se fosse diventata più bella avrebbe trovato l’amore della vita e tutto sarebbe stato più facile, anche la gente l’avrebbe amata di più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Chiara Carcano, sexy selfie in ascensore: fotogenica – FOTO

Il suo messaggio di body positivity è più che accettato in questo momento in cui c’è questa ricerca della perfezione snaturando la vera essenza di ognuno e annullando se stessi solo per piacere agli altri. In molti hanno commentato queste parole con gradimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.