È morta la donna che ispirò Biancaneve

È morta ieri, a Los Angeles, la ballerina che fece da modella a cui si ispirarono per realizzare il personaggio di Biancaneve.

Il suo vero nome era Marjorie Celeste Belcher ma si faceva chiamare Marge Champion, dopo il matrimonio con Gower Champion. È venuta a mancare ieri a Los Angeles, all’età di 101 anni.

Ballerina, coreografa e attrice statunitense ma, soprattutto, modello di ispirazione a cui si rifecero per creare il personaggio di Biancaneve, così come quello della fata turchina di Pinocchio e tanti altri. I suoi movimenti così eleganti, delicati, leggeri. Il suo modo di danzare come se fluttuasse nell’aria, hanno fatto innamorare chiunque avesse avuto l’onore di osservarla.

Marge Champion, la sua vita

Nata a Los Angeles il 2 settembre 1919 coltivò fin da subito la passione per la danza. Incentivata, probabilmente, anche dal padre Ernest Belcher che possedeva una scuola di danza nella quale la bambina poteva esercitarsi e perfezionarsi costantemente. È proprio nella scuola del padre che venne notata dai Walt Disney Animation Studios nel 1936, grazie ai suoi movimenti così leggiadri e pieni di grazia. Venne scelta come modella a cui ispirarsi per i movimenti di Biancaneve.

Dal 1943 al 2001 recitò a Broadway. Nel 1947 sposò Gower Champion, ballerino e produttore cinematografico, da cui ebbe due figli, Blake e Gregg Champion. Restarono sposati fino al 1973 e in questo periodo Marge Champion cominciò a danzare in moltissimi film musicali della Metro-Goldwyn-Mayer.

Nel 1977 si risposò con il regista con il regista Boris Sagal che nel 1981 morì a causa di un incidente sul set. A quel punto la danzatrice decise di adottare i suoi 5 figli, cui si prese cura per tutta la vita.

Una donna straordinaria entrata nella leggenda del cinema di animazione di cui sicuramente non ci si dimenticherà facilmente.

