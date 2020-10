Matilde brandi ringrazia tutti con la sua bellezza e sensualità – FOTO

Da poco uscita dalla casa del Grande Fratello, Matilde Brandi su Instagram ringrazia i suoi followers per il sostegno

E’ appena uscita dalla casa più spiata d’Italia. Matilde Brandi è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello che si è fatta valere e in più occasioni non si è tirata indietro. Ha sempre detto la sua anche in situazioni scomode, forse è proprio per questo che il pubblico italiano l’ha voluta far fuori? Intanto la showgirl torna sui social e ringrazia i suoi fan per il supporto. Le sue foto sono fenomenali.

Matilde Brandi lancia una foto di ringraziamento