Morgan Vs Diablo Baby, l’attacco del fidanzato di Jessica Mazzoli

Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, ha avuto un duro sfogo sui social contro Morgan parlando di “messaggi sconci e richieste inappropriate”

Solo una settimana fa il cantante Morgan, rispondendo a Sgarbi che aveva rivelato di essere intenzionato a candidarlo come prossimo primo cittadino di Milano, diceva: “Se è vero che ho accettato la proposta di Sgarbi di candidarmi con la lista ‘Rinascimento’ a sindaco di Milano? L’ho accettata, mi piacciono le sfide e amo la mia città”.

Anche se poi, ospite dell’ultima puntata di “Zapping”, su Radio1, l’ex giudice di “X Factor” ha ridimensionato tutta la vicenda. “Sgarbi ha lanciato questa provocazione e io gli ho risposto con un messaggio di stima nei suoi confronti, perché mi piace il progetto politico che da anni porta avanti. C’è una sintonia per quanto riguarda la questione della cultura. Sgarbi ha fatto questa uscita e io ho risposto: Perché no? Ma da qui a essere effettivamente un candidato… Anzitutto, non ho nessun appoggio da parte di una forza politica che possa sorreggere una candidatura. È semplicemente un’occasione per esprimere delle opinioni su una città che mi piace molto e che amo. Ringrazio Sgarbi, ma per adesso niente di concreto“.

Una nuova polemica si abbatte però sull’artista. Ad accendere la miccia è Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, ex appunto di Morgan.

Diablo, “Ora mi sono proprio inc…to!”