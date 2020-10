Rossella Fiamingo, l’atleta olimpica amica di Diletta Leotta fa esplodere il web con i suoi scatti: fan in delirio per la bella catanese

Sarà una delle stelle di punta della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Rossella Fiamingo, classe 1991, specialista nella spada nella nazionale di scherma, dopo due titoli mondiali nel 2014 e nel 2015 e dopo la medaglia d’argento conquistata a Rio de Janeiro nel 2016, andrà a caccia in Giappone del bersaglio grosso. Ossia, della medaglia d’oro, il riconoscimento per coronare una carriera già straordinaria. Il lockdown e il rinvio della rassegna olimpica hanno rimandato i propositi per quest’anno, ma da un po’ Rossella ha ripreso gli allenamenti e vuole arrivare prontissima all’appuntamento con la storia, da non fallire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rossella Fiamingo, la scollatura vertiginosa fa sognare i fan – FOTO

Rossella Fiamingo, bellezza semplice e irresistibile: lo scatto che fa innamorare

La splendida Rossella è diventata anche un personaggio piuttosto seguito sui social network, in particolar modo su Instagram. Impossibile del resto rimanere indifferenti di fronte al suo fascino. I più attenti al mondo del gossip sapranno che è molto amica con la sua conterranea Diletta Leotta. Le uscite in coppia tra le due hanno sempre destato un certo scompiglio una volta condivise sui social. Un binomio particolarmente irresistibile, quello tra le due. Anche oggi, Rossella conferma una bellezza tutt’altro che comune, con uno scatto che evidenzia il suo bellissimo viso ma anche delle forme ragguardevoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, la coppia d’oro infiamma Instagram – FOTO

Like e commenti a pioggia da parte dei fan, che stanno ormai diventando sempre più numerosi. E qualcuno ironicamente le scrive: “Basta, ti prego”. Non sappiamo se Rossella riuscirà, il prossimo anno, a portare a casa la medaglia d’oro tanto agognata. Glielo auguriamo senz’altro. Ma di certo, è già imbattibile nel cuore non solo dei tifosi ma anche degli ammiratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter