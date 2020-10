Con un look casual e sensuale, Alessia Marcuzzi fa impazzire il pubblico dei social. La conduttrice è più radiosa che mai.

Alessia Marcuzzi torna in pista dopo il breve stop dovuto al Coronavirus. La conduttrice è stata infatti costretta a fermarsi per alcuni giorni a causa di un falso positivo ottenuto tramite tampone veloce. Il secondo tampone ha poi smentito il primo, permettendo così alla Marcuzzi e al suo vasto pubblico di tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice di Temptation Island è dunque tornata sul set in vista dell’ultima, attesissima puntata.

Negli ultimi giorni la Marcuzzi ha anche condiviso molte foto professionali scattate sul set de Le Iene. Oggi pubblica invece un selfie nel quale appare più bella e radiosa che mai. Vai alla pagina successiva per vedere la foto.

Alessia Marcuzzi, look spettacolare