Chi pensava che Beautiful avesse ormai sperimentato ogni tipo di trama rimarrà deluso. Mentre in Italia Thomas progetta di sfruttare nuovamente Douglas per riavvicinarsi ad Hope, negli USA la sua follia sta raggiungendo dei livelli inimmaginabili. Dalle anticipazioni delle ultime puntate scopriamo infatti che il giovane Forrester ha fatto realizzare una bambola con le sembianze di Hope!

Una trama nata per mancanza di idee? Non proprio. In realtà il colpo di scena è nato quasi per caso. A raccontarlo sono gli stessi sceneggiatori.

Beautiful, puntate americane: arriva la bambola di Hope

L’arrivo della bambola di Hope è ad occhio e croce la cosa più inquietante che sia successa a Beautiful dopo l’apparizione del fantasma di Darla. L’idea è nata da una casualità o, meglio, da un’esigenza pratica. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, agli attori è stato proibito di baciarsi e di avere contatti troppo ravvicinati sul set. Un problema non di poco conto per una soap incentrata principalmente sulle storie d’amore. Per ovviare a queste restrizioni, gli sceneggiatori hanno deciso di utilizzare alcuni manichini con le sembianze dei personaggi principali. I manichini sono stati impiegati anche nelle scene di sesso, così da limitare più possibile i contatti tra gli attori.

Ma cosa c’entra Thomas in tutto questo? A quanto pare gli ideatori di Beautiful devono aver pensato che fosse uno spreco lasciare i manichini inutilizzati, così hanno deciso di renderli parte della trama. Sfruttando la sempre più evidente pazzia di Thomas, gli sceneggiatori hanno reso il manichino di Hope un vero e proprio personaggio della serie. Una mossa inaspettata, i cui risvolti saranno svelati solo nelle prossime puntate.

