Bonus Inps: 1800euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi da Covid-19

E’ in arrivo il bonus Inps di 1800 euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19.

Si tratta di un bonus che era già previsto dal decreto c.d. “rilancio”. Sarà erogato ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno subìto gravi conseguenze a causa del lockdown nonché ai lavoratori stagionali e agli occasionali.

La platea dei lavoratori destinatari dell’indennizzo non subordinati è costituita da lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali.

Gli importi

Il bonus ammmonta a 600euro al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio. Pertanto, la somma totale è pari a 1800euro.

L’Inps ha emesso una circolare, la n. 67 del 2020, chiarificatrice con riguardo alle modalità di istanza alle categorie escluse e alle cause di esclusione.

La domanda per il bonus deve essere inviata online tramite il portale con identificativo Spid.

I requisiti

Per godere del bonus è necessario che l’attività lavorativa sia cessata oppure sia stata sospesa oppure ancora si sia ridotta.

Inoltre, occorre non aver goduto delle misure previste dal decreto Cura Italia.

Gli altri bonus del momento

Un altro bonus interessante che sta per essere elargito è il c.d. bonus pc e tablet.

Inoltre, da luglio 2021 entrerà in vigore l’assegno unico per i figli: dai 50 ai 250 euro per ogni figlio convivente under 21 anni.

Infine, è previsto il già noto bonus nido: fino a 3mila euro da destinarsi al pagamento di rette di asili nido pubblici e privati e forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Questo bonus è proporzionale al reddito così come espresso dall’Isee.

