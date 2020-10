Grande Fratello, Stefania Orlando furiosa: lite pesante in mattinata

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando furiosa: lite pesante in mattinata. Discussione con Francesco Oppini, dopo quello che è successo con Tommaso Zorzi ieri sera

Dopo la discussione che c’è stata ieri tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando che è molto amica di quest’ultimo ha voluto parlare con il figlio di Alba Parietti per cercare di mettere la pace come fa tutte le volte che i due litigano nella casa. Ieri sera Tommaso e Francesco hanno litigato perché dopo il messaggio di Matilde Brandi Tommaso si è esposto molto e ha litigato con tutti, e avrebbe voluto che Francesco lo difendesse prendendo più posizione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si scaglia contro Francesco Oppini

Francesco ha detto alla showgirl che non è successo nulla tra lui e Tommaso, che ci è semplicemente rimasto male quando gli ha dato del “parac***o”. Quella è la cosa che più ha fatto arrabbiare Francesco: “Io non me lo aspetto questo da un mio amico”. Quando Stefania ha detto che stavolta non si sarebbe messa in mezzo per farli fare pace, Francesco ha ribattuto: “E non devi. Tommaso è grande, ha 25 anni, può venire lui da me una volta tanto. Gli ho dimostrato in tutti i modi che tengo a lui. Mi sono messo contro tutti l’altra sera, per andare dalla sua parte”. Stefania ha risposto senza esitazione: “quella è stata una cosa un po’ da parac**o”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

La discussione è proseguita per un po’, poi è arrivato un aereo per Tommaso da una parte di uno spasimante e l’attenzione di Tommaso è stata dirottata su quest’ultimo. Francesco ha provato un po’ di volte ad avvicinarsi al suo amico oggi ma senza nessun risultato: faranno pace entro questa sera?