Oggi è “quel giorno”! Orgogliosa, felice e fiera di potervi mostrare la mia make-up box #BelenxDiegoDallaPalma realizzata in collaborazione con @diegodallapalma_official. Questo è un progetto in cui ho messo il cuore e spero vogliate seguirmi in questo viaggio nella bellezza in cui i veri protagonisti sarete voi! #diegodallapalma #adv